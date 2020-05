Cameroun/Covid-19 : Mme Salomé Ngaba au secours des élèves d’Ebebda

La place des fêtes de la ville d’Ebebda (région du Centre), a servi de cadre le 29 mai dernier, à une cérémonie sobre, empreinte de convivialité, dans le strict respect des mesures portant sur la distanciation physique et du port des masques, imposées par la pandémie du coronavirus. En effet, la nouvelle élue à l’Assemblée nationale du Cameroun, l’honorable Salomé Ngaba Zogo, à travers sa suppléante, Mme Cécile Kounou, a ainsi procédé au démarrage son action sociale dans sa circonscription électorale. Il s’agissait de la remise d’un important don de matériel de lutte contre le Covid-19 aux établissements scolaires du secondaire et du primaire de l’arrondissement d’Ebebda. Cette brève cérémonie a été présidée par le maire d’Ebebda, Manga Bessala, en présence de la représentante de la donatrice, Mme Cécile Kounou, de l’inspecteur d’arrondissement, Mme Bessia Rosalie et des chefs d’établissements scolaires, au rang desquels, le proviseur du lycée, Nomo Nomo Jacques.

Dans son intervention à l’issue de la cérémonie de remise du matériel de protection contre le coronavirus, le maire d’Ebebda, Manga Bessala a fortement exprimé son admiration pour cet élan de solidarité de l’honorable Salomé Ngaba Zogo qui accorde ainsi une importance primordiale à la santé des populations qu’elle représente. « La ville d’Ebebda est honorée par le geste de cœur de l’honorable députée. C’est pour son village, pour sa commune. Nous en sommes reconnaissants », a déclaré Manga Bessala. Toutefois, le maire d’Ebeda a invité la communauté éducative à faire bon usage de ce matériel. La même appréciation de satisfaction a été faite par les principaux bénéficiaires. « Ma joie est intense et nous nous sentons comblés. C’est un geste qui nous rassure pour la journée de lundi 1er juin 2020 », relève le proviseur du lycée d’Ebebda, Jacques Nomo Nomo. En retour, ce dernier promet une rentrée scolaire sereine. Il en est de même de Mme l’inspecteur d’arrondissement de l’Education de base, Mme Rosalie Bessia qui a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de Mme Ngaba : « Nous étions comme des orphelins. A travers cette initiative louable, nous sommes tous rassurés ».

Le don de matériel de lutte contre la propagation du Covid-19 aux établissements du primaire et du secondaire de l’arrondissement d’Ebebda est constitué de sceaux-robinets (14), des cartons de savon (12), des gels hydro alcooliques (14) et des masques de protection (450). Les établissements bénéficiaires sont : le lycée d’Ebebda, le CES de Koan, le CES de Leka, le CES de Nkang-Efok, le CES de Nkom et l’école publique principale.

Dans cet élan de cœur, d’autres actions de l’honorable Ngaba en faveur d’autres couches de la population seront déployées dans un proche avenir. Selon le coordonnateur de son cabinet parlementaire, Réal Romuald Mbida, « son approche qui est basée sur la simplicité, l’accessibilité et la proximité, ouvre une nouvelle ère dans les rapports entre les élus et les populations de sa circonscription politique ». En attendant, « toutes les populations d’Ebebda, par ce geste, sont derrière elle et lui disent grandement merci », a rappelé le maire de la ville.