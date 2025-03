Cameroun : Dr Maxi Ngo Mbe dénonce les attaques contre les défenseurs des droits humains et appelle au respect de leur travail

Appel au Respect et au Professionnalisme

Dans sa déclaration, Dr Ngo Mbe a insisté sur la nécessité de respecter le professionnalisme établi des défenseurs des droits humains, reconnu au niveau mondial. Elle a souligné que l’« état de droit effectif » profite à tous, même à ceux qui le piétinent parfois. Elle a fait référence à son expérience avec un ancien ministre incarcéré, qui avait sollicité son intervention pour améliorer ses conditions de détention, affirmant que le plaidoyer avait abouti à des résultats positifs.

Engagement pour l’État de Droit

Elle a également évoqué sa collaboration avec des autorités en République Centrafricaine (RCA), où le REDHAC a été sollicité pour aider à la consolidation de l'état de droit durant la période de transition. Les résultats observés, selon elle, témoignent de l'importance de ce travail.

Résistance aux Attaques

Dr Ngo Mbe a dénoncé les attaques contre les femmes défenseures des droits humains, déclarant que trainer ces personnes devant les tribunaux sur des accusations fictives relève soit de l'ignorance, soit d'une volonté de ternir l'image du Cameroun au niveau régional et international. Elle a affirmé que le REDHAC reste prêt à défendre l'état de droit dans les pays qu'il couvre, quel que soit le contexte.

Célébration du Sacerdoce

Elle a conclu en réaffirmant sa détermination à défendre la promotion et la protection des droits humains après 30 ans de sacerdoce, tout en appelant à un respect inconditionnel pour le travail des défenseurs. Dr Ngo Mbe a précisé qu'ils ne quémandent pas ce respect ni la protection qui leur est due de la part des États. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte où le travail des défenseurs des droits de l'homme est souvent sous pression. Dr Maxi Ngo Mbe a fait preuve d’un engagement fort envers la défense des droits humains et a appelé à une reconnaissance et un soutien accrus pour ceux qui travaillent au service de la justice et de la dignité humaine au Cameroun et dans toute l'Afrique Centrale.