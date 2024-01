Cameroun – Fait divers : Un homme épouse cinq femmes le même jour lors d'une cérémonie officielle à la mairie

Bien que la polygamie soulève des questions sur l'égalité entre les sexes et les droits des femmes, il est intéressant de noter que certaines femmes semblent trouver leur compte dans ce type d'union. En effet, pour certaines femmes, la polygamie peut offrir un soutien financier et social accru, ainsi qu'une communauté élargie pour l'éducation des enfants.



Cependant, il est essentiel de continuer à examiner attentivement les implications sociales, économiques et légales de la polygamie afin de garantir le respect des droits fondamentaux des femmes au Cameroun.