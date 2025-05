Cameroun - Garoua : Le MINAT évalue les dégâts à LANAVET après l'incendie

En l'absence de solutions alternatives viables, LANAVET a été contraint d'arrêter sa production, affectant ainsi la livraison des commandes destinées à satisfaire la demande nationale en vaccins ainsi que celle de plus de dix pays, dont plusieurs en Afrique centrale. Cet arrêt de production expose gravement les populations et le cheptel à des risques sanitaires importants et met également au chômage plus de 170 employés de l'entreprise.





Face à cette situation critique, le Directeur Général de LANAVET, le Dr Abel Wade, a lancé un appel pressant à Paul Atanga Nji afin qu'il transmette leur plaidoyer et leur état de détresse au Chef de l'État. L'objectif est de solliciter le remplacement urgent de l'unité sinistrée pour permettre la reprise des activités du laboratoire et éviter une crise sanitaire et socio-économique majeure.