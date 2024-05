Cameroun : Hyacinthe Porscher officiellement investie consul honoraire de France à Garoua

Mme Porscher est la nouvelle consule honoraire de France à Garoua. Elle succède à Mme Isabelle Rauch, qui a occupé ce poste pendant de nombreuses années. Mme Porscher est une femme d'affaires bien connue au Cameroun. Elle est également engagée dans plusieurs actions de développement local.



Dans son discours, le gouverneur Jean Abaté Edi'i a félicité Mme Porscher pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. Il a également rappelé l'importance de la coopération entre la France et le Cameroun, notamment dans les domaines du développement économique, de l'éducation et de la culture.



Après la cérémonie, le gouverneur s'est rendu à l'Alliance française de Garoua. Il a visité la structure et a rencontré les responsables et les élèves. Le gouverneur a réitéré son soutien à l'Alliance française et a encouragé ses activités de promotion de la langue et de la culture françaises.



La nomination de Mme Porscher comme consul honoraire de France à Garoua est une nouvelle étape importante dans le renforcement des relations entre la France et le Cameroun. Mme Porscher a les compétences et l'expérience nécessaires pour contribuer à l'approfondissement de ces relations et au développement mutuel des deux pays.



Cet événement est une illustration des relations fortes et dynamiques qui existent entre la France et le Cameroun. Les deux pays sont engagés dans une coopération mutuellement bénéfique dans de nombreux domaines. La nomination de Mme Porscher comme consul honoraire de France à Garoua contribuera sans aucun doute à renforcer ces liens.