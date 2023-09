Cameroun / Journée Mondiale de l’Habitat : La ville de Garoua l’épicentre des activités

Après Bertoua l’année dernière, la ville de Garoua abrite cette année la journée mondiale de l’habitat (JMH). Placée sous le patronage du ministre de l’habitat et du développement urbain, Mme Célestine Ketcha Courtès, toute une semaine est consacrée aux activités en faveur de l’habitat.



Malgré les orages qui ont marqué le début de la journée, les autorités administratives, traditionnelles et des organisations non-gouvernementales ont accepté affronter les intempéries pour une marche de piquetage où plusieurs arbres ont été planté sur le site du parcours Vita dans le but de lutter contre l’avancée du désert. Dans la soirée du lundi, Mme Marie Rose Dibong, secrétaire d’état au ministère de l’habitat, s’est entretenu avec la presse où elle a édifié les journalistes sur la résilience des villes au Cameroun.



« Notre ministère a pour objectif de travailler pour une meilleure planification du développement des villes camerounaises à l’effet d’améliorer la mobilité et l’économie verte. La femme est et restera au centre de la résilience des villes », a insisté Mme Dibong.



Dans l’agenda qui va suivre en attendant l’apothéose le 2 octobre pour célébrer la journée mondiale de l’habitat, un concours national « Ville propre » sera organisé. La JMH 2023 qui a pris le train le 25 septembre dernier à Garoua, permettra de connaitre le vainqueur du concours ville propre.