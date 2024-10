Cameroun : Kidnapping du Sous-Préfet d'Idabato, Ewane Roland

Détails de l'Enlèvement

Ewane Roland, ainsi qu'un membre du personnel de la mairie d'Idabato, Etongo Ismaiel, ont été pris pour cible dans ce qui semble être une opération planifiée. Les circonstances exactes de leur enlèvement restent floues, et aucune revendication n'a été faite par les ravisseurs.



Selon des sources locales, le sous-préfet a été enlevé à son domicile, et un groupe armé l'a conduit par pirogue vers le Nigeria voisin. Le Préfet du département de Ndian a informé le Consul du Niger à Buea de la situation préoccupante.



Situation Actuelle

Au moment où cette information est diffusée, Ewane Roland reste introuvable. Les autorités locales n'ont pas encore fourni de détails sur les efforts en cours pour le retrouver ni sur les motivations potentielles derrière cet enlèvement.



Cet incident souligne la montée des attaques par des groupes armés dans la région, exacerbant les préoccupations en matière de sécurité pour les responsables locaux et la population. Les autorités doivent intensifier les mesures de sécurité et mener des enquêtes approfondies pour ramener rapidement le sous-préfet sain et sauf.