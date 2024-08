Cameroun - Kofia dans le Lac Tchad sous les eaux : 10 000 âmes menacées

Le 13 août 2024, des pluies abondantes ont dévasté la localité de Blangoua, impactant gravement les 10.250 habitants de l'île de Kofia. La digue artisanale, connue sous le nom de « Doumba », a cédé sous la pression des eaux, alors que la saison des pluies ne fait que commencer.



Dégâts Enregistrés

Effondrement de la Digue : La protection de l'île a subi des dommages significatifs, laissant la communauté vulnérable aux inondations.

Impact de la Faune : Des hippopotames, profitant de la montée des eaux, ont causé des dégâts en broutant les champs de mil et de maïs.

Risques Accrus

L'île de Kofia, située à l’embouchure du lac Tchad, fait face à de graves risques d'inondation, exacerbés par les crues annuelles du fleuve Logone et de la rivière Chari. La situation est d’autant plus préoccupante pour l'île de Darak, qui est presque entièrement submergée dans le lac Tchad.



Inquiétude pour l'Avenir

Les signes avant-coureurs d'inondations intensifiées pour 2024 sont alarmants. Les habitants et les autorités locales, y compris le Maire Mahamat Abdoulkarim, expriment leur inquiétude face à ces événements météorologiques extrêmes.



Appel à l'Aide

Face à cette situation critique, il est essentiel d'agir et de renforcer les mesures de protection pour éviter des catastrophes plus graves. La communauté espère également que cette situation ne nécessitera pas de faire appel à des prières face à la colère de la nature.