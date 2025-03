Cameroun : L'ANAFOR célèbre la Journée Internationale des Forêts avec engagement

Les unités opérationnelles de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Forestier (ANAFOR) ont célébré la Journée Internationale des Forêts (JIF) avec un engagement exemplaire, participant à diverses activités organisées autour de cet événement.

Réussite dans la Mise à Disposition des Plants

Un des objectifs majeurs de cette célébration était la mise à disposition de plants. L'ANAFOR a réussi à répondre à cet enjeu, en fournissant les plants nécessaires à temps sur les sites de plantations. Cette initiative a été accueillie avec enthousiasme, soulignant l’importance de la reforestation et de la préservation des forêts.

Activités de Sensibilisation et Communication

En plus de son engagement sur le terrain, l'agence a également animé des émissions spécialisées sur les antennes de la CRTV, où elle a agi en tant que panéliste. Ces émissions ont permis de sensibiliser le grand public à l'importance des forêts et à leur rôle essentiel dans notre écosystème. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation ont été menées dans les écoles sur le thème "Aliments et Forêts", renforçant l'éducation des jeunes sur les liens entre la forêt et la sécurité alimentaire.

Renforcement de l’Image de Marque de l’ANAFOR

La présence active de l'ANAFOR lors des différentes activités de la Journée des Forêts a permis de rehausser son image de marque et de renforcer sa position de leader en matière de production de plants de qualité. L'agence s’est distinguée non seulement par la quantité, mais aussi par les techniques de création de plantations forestières qu'elle a mises en œuvre. Cette célébration de la Journée Internationale des Forêts a illustré l'engagement du Cameroun envers la préservation de ses ressources forestières et a renforcé les efforts de sensibilisation au sein de la population. Les activités de l'ANAFOR témoignent d'une dynamique positive pour une gestion durable des forêts et font écho à l'importance de collaborer pour la protection de l'environnement.