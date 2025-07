Cameroun : L'UNICEF et Nadine Perrault, une partie de balle pour un avenir meilleur avec les fillettes

Chaque jet de cet objet précieux, s'élevant dans les airs, est l'écho des aspirations de ces jeunes âmes. Dans cette danse de couleurs et de rires, chaque enfant se voit offrir la promesse d'un monde où les rêves ne sont pas de vains mots, mais des réalités à conquérir.





C'est là que réside la véritable magie : dans ce cercle où l'espoir s'entrelace avec les rires, se dessine l'ébauche d'un avenir où chaque fille peut s'épanouir et réaliser ses ambitions. Que cette caravane, portée par l'UNICEF, soit un phare illuminant le chemin vers la liberté et l'égalité pour toutes les jeunes filles du Cameroun.