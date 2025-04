Cameroun : L'Université de Garoua et l'Université de Sfax scellent un partenariat académique et scientifique

Dans cette optique, une mission de l'Université de Garoua s'est rendue à l'Université de Sfax en Tunisie du 10 au 13 avril 2025. La délégation était composée du Professeur VOUDWE BAKREO, Vice-Recteur chargé de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le Monde des Entreprises, et du Professeur Ado Adamou ABBA ARI, Directeur de l’Institut des Beaux-Arts et de l’Innovation.





Cette rencontre a marqué un tournant décisif dans la coopération interuniversitaire, jetant les bases solides d'un partenariat stratégique prometteur entre les deux institutions.





Des Discussions Stratégiques pour une Coopération Mutuellement Bénéfique





Les autorités de l’Université de Sfax, avec à leur tête le Recteur, le Professeur Ahmed Hadj Kacem, ont exprimé leur vif intérêt et leur satisfaction quant à la portée de cette rencontre. Les discussions ont porté sur des axes de coopération stratégiques et novateurs, tels que l’intelligence artificielle, le tourisme digital, le design d’intérieur et les industries créatives. L'objectif de ces échanges est de dynamiser les échanges académiques, de favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs, et de renforcer l'innovation au sein des deux universités.





Un Soutien Diplomatique Encouragent





En marge de cette mission académique, la délégation de l'Université de Garoua a eu l'opportunité d'effectuer une visite de courtoisie enrichissante auprès de Son Excellence Monsieur Samuel Djobo, Ambassadeur du Cameroun en Tunisie. L'ambassadeur a chaleureusement salué cette initiative, la qualifiant de pas significatif vers le rayonnement international de l’Université de Garoua. Ce soutien institutionnel souligne l'importance que revêt cette collaboration pour le développement académique et culturel du Cameroun.





La visite à l’Université de Sfax représente une étape cruciale dans l’établissement de relations pérennes et productives entre ces deux institutions d'enseignement supérieur. Cette démarche illustre la dynamique de coopération et d’ouverture internationale que promeut la gouvernance de l’Université de Garoua. Le Professeur BOUBAKARI OUMAROU ambitionne de positionner l'institution qu'il dirige comme un levier essentiel d’un pôle d'excellence académique en Afrique Centrale et un acteur clé de la transformation digitale et culturelle à l'échelle régionale.