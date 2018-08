AFRIQUE Cameroun : L’athlétisme et le football célébrés à Efok

Alwihda Info | Par Abraham Ndjana Modo - 31 Août 2018 modifié le 31 Août 2018 - 16:56

Ces deux disciplines sportives ont drainé du beau monde au cours de la 10ème édition d’un festival culturel, sportif et populaire qui s’est achevée le 26 août 2018.



Située à six kilomètres d’Obala dans le département Lékié (région du Centre), la localité d’Efok qui a marqué quelques pans de l’histoire du Cameroun a connu une effervescence particulière le 26 août dernier. L’occasion a été offerte aux vacanciers de clôturer leur tournoi de football grâce à un tournoi qu’organise depuis quelques années l’association Efok, Cercle Dynamique qui regroupe les élites et ressortissants de la localité.

Parallèlement, les athlètes professionnels et amateurs des différentes catégories prenaient part à l’Ascension du Mont Loua, du nom d’une colonne qui surplombe le coin. Pour cette 10ème édition, le départ de la compétition de montagne a été donné à 9h15. Pour une altitude de 2100 mètres, la compétition se dispute aussi sur 11 km de plat. Véritable merveille de la nature qui fait la fierté d’Efok et des environs, le Mont Loua est également propice à la retraite et à la découverte.

D’une année à l’autre, cette compétions est devenue un rendez-vous de dépistage et soins médicaux pour les populations qui souffrent de maux divers. Comme depuis 2009, le festival l’Ascension du Mont Loua a mobilisé, grâce au Pr Assumpta Bella ophtalmologue et enseignant d’université, des équipes médicales pour des campagnes de dépistage. Comme cela a été le cas avec celles des équipes médicales de la Fondation Ad Lucem et celle d’ophtalmologues qui ont procédé à plus d’une centaine de consultations. En plus d’avoir prodigué des conseils aux différents patients à qui des soins ont été administrés, elles ont offert des paires de lunettes pour certaines carences de la vue. L’hypertension et le diabète auront également été les préoccupations de ce corps médical. Lors des deux précédentes éditions, l’on a enregistré 150 circoncisions, 600 malades de troubles de la vue, plus de 1000 personnes dépistées au Vih.

Le festival culturel et sportif d’Efok L’Ascension du Mont Loua s’est prolongé par la double finale de football qui a opposé d’une part, Louve football club du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, une équipe de première division et l’association sportive Lifa. Chez les hommes, Espoir football club et Jeunesse sportive, tous deux d’Efok se sont retrouvés en finale. Au bout des deux parties âprement disputées, Louve est venue à bout de Lifa par deux buts à un. Cependant que Jeunesse d’Efok a battu son adversaire et rival du village par un but à zéro.

L’Ascension du Mont Loua vise à sortir la localité d’Efok de l’ornière où elle semblait s’être rangée. Il s’agit à la fois de divertir et de former à travers une immersion dans la culture locale. Par ailleurs, il faut cesser de faire uniquement du Mont Loua, le lieu de pèlerinage jadis aménagé et consacré par les Pères missionnaires et Frères des écoles chrétiennes. Le dimanche 26 août 2018, des marcheurs étaient également à ce rendez-vous qui a donné lieu à de nombreuses récompenses grâce au concours d’Orange Cameroun, partenaire qui accompagne le festival depuis de nombreuses années.

Palmarès 2018 de l’Ascension du Mont Loua

Professionnels : 1er-Eone Oscar (43min) 2e-Ngono Onguene Marcellin (49min) 3e-Bellama Mengue Remi (52min)

Amateurs (hommes) : 1er-Nteme Bolo Victor 2e-Awono Valère 3e-Kactchan Bertrand

Amateurs (dames) : 1er-Bipan Vanessa (59 min) 2e-Melingui Onana (64 min) 3e-Bita Danielle (67 min)

Vétérans (dames): 1er Balogog 2e-Fuh Edith 3e-Messomo Nyama Rita

Minimes (filles) : 1er-Mama Liliane (13ans 1h15) 2e-Essama Mvogo (11ans 1h25) 3e-Koa Mvogo Espérance (16 ans 1h32)

Minimes (garçons) : 1er-Modo Onana Nicolas (14ans 1h10) 2e-Onana Joseph (11 ans 1h22) 3e-Meka Gérard (14 ans 1h27) : 1er-Eone Oscar (43min) 2e-Ngono Onguene Marcellin (49min) 3e-Bellama Mengue Remi (52min): 1er-Nteme Bolo Victor 2e-Awono Valère 3e-Kactchan Bertrand1er-Bipan Vanessa (59 min) 2e-Melingui Onana (64 min) 3e-Bita Danielle (67 min): 1er Balogog 2e-Fuh Edith 3e-Messomo Nyama Rita1er-Mama Liliane (13ans 1h15) 2e-Essama Mvogo (11ans 1h25) 3e-Koa Mvogo Espérance (16 ans 1h32)1er-Modo Onana Nicolas (14ans 1h10) 2e-Onana Joseph (11 ans 1h22) 3e-Meka Gérard (14 ans 1h27)

Abraham Ndjana Modo



Dans la même rubrique : < > Cameroun : six trafiquants d’écailles de pangolins arrêtés à Douala Les pays du Sahel s’unissent pour accélérer l’élimination du paludisme dans la région L’administration marocaine poursuit sa transformation numérique