Cameroun : L'honorable Oumoul Koultchoumi Ahidjo encourage la population à embrasser l'agriculture

Au cours de cette visite, elle a encouragé la population locale à embrasser l'agriculture, en particulier la culture du soja, afin d'améliorer leur condition de vie et de développer leurs localités ainsi que le pays dans son ensemble.



Née en 1956 à Garoua, Oumoul Ahidjo a débuté sa carrière politique avec le parti de Bello Bouba Maigari en 1998. Après avoir gravi tous les échelons au sein de l'UNDP, elle a été élue maire de la commune de Garoua 2e en 2007. Son bilan lorsqu'elle était à la tête de cette commune aurait grandement contribué à son élection comme députée UNDP dans le département ouest de la Bénoué.



Pendant sa tournée parlementaire à Dembo et aux alentours, Oumoul Koultchoumi Ahidjo a eu l'occasion d'échanger avec les agriculteurs locaux et leur fournir un important don en matériels agricoles. Elle a souligné l'importance pour ces agriculteurs d'intensifier leurs activités agricoles et plus particulièrement leur culture du soja.



En encourageant cette population à embrasser l'agriculture et à se concentrer sur la culture du soja, Oumoul Koultchoumi Ahidjo vise non seulement à améliorer leur condition économique mais aussi à développer substantiellement leurs localités ainsi que le pays tout entier. Le choix du soja comme culture principale est motivé par ses nombreux avantages économiques et environnementaux.



Le soja est une plante riche en protéines qui offre des opportunités intéressantes sur le marché international. En cultivant cette plante, les agriculteurs locaux pourraient non seulement augmenter leurs revenus mais aussi contribuer au développement économique régional grâce aux exportations potentielles.



De plus, la culture du soja présente des avantages environnementaux significatifs. Cette plante nécessite moins d'eau que certaines autres cultures similaires et peut donc être cultivée même dans des zones où les ressources hydriques sont limitées. De plus, elle enrichit également les sols grâce aux propriétés fixatrices d’azote des légumineuses.



La belle-fille d'Oumoul Ahidjo souligne également qu'en se lançant dans l'agriculture et notamment dans la culture du soja, ces populations rurales peuvent s'affranchir partiellement des difficultés liées au chômage ou aux emplois précaires souvent rencontrés dans les zones rurales. L'autosuffisance alimentaire est également un avantage majeur pour ces communautés qui pourront subvenir davantage à leurs besoins alimentaires tout en générant un surplus pouvant être vendu sur le marché local ou international.