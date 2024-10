Cameroun : La présidence rassure les Camerounais sur l’etat de santé de Paul Biya

Réponse aux Rumeurs

Depuis plusieurs jours, des rumeurs alarmantes concernant la santé du Président circulent sur les réseaux sociaux et certains médias. Face à cette situation, le Cabinet Civil et le Ministère de la Communication ont fermement démenti ces informations, les qualifiant de pure fiction.



Dans un communiqué signé par Samuel Ayolo Mvondo, Directeur du Cabinet Civil, il est précisé que le Président Biya, actuellement en séjour privé à Genève après sa participation au Sommet Chine-Afrique à Pékin, est en bonne santé et continue de suivre les affaires du pays.



Appel à la Vigilance

Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a également condamné les tentatives de déstabilisation menées par certains médias et individus mal intentionnés. Il a appelé les Camerounais à ne pas se laisser distraire par ces fausses informations visant à semer la confusion. Le gouvernement assure que Paul Biya rentrera au Cameroun dans les prochains jours.



Dénonciation des Fake News

La réaction du gouvernement a été déclenchée par une vidéo diffusée par ABS (Africa Broadcasting Service), une chaîne de télévision privée basée à Houston, aux États-Unis, qui a annoncé le décès du Président, affirmant disposer d'informations provenant du Cameroun, de Suisse et de France.



Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, le ministre a qualifié ces rumeurs de fantasme et de pure imagination, apportant un démenti formel. Il a ajouté que le Chef de l'État, bien qu'en court séjour privé en Europe, reste attentif à l’évolution de la vie nationale.



Mise au Point

Pr Jacques Fame Ndongo, membre du Bureau Politique du Comité central du RDPC et Secrétaire à la Communication, a également souligné que cette annonce est dénuée de tout fondement. Il a exhorté les Camerounais à faire preuve de maturité politique et de patriotisme, en se basant sur des faits vérifiables plutôt que sur des élucubrations.



Les autorités camerounaises encouragent la population à rester vigilante face aux tentatives de manipulation de l'opinion publique et insistent sur l'importance de se fier aux informations officielles.