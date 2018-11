Cameroun : "La vie des gens, ce n'est pas rien !"

J'ai refusé de participer à l'obscénité de la #présidentiel au #Cameroun ! Il est inacceptable que les réfugiés afflux au Nigeria, qu'il y a une masse de personnes qui perdent la vie en zone anglophone, et que l'on nous parle de redonner un mandat de sept ans à un monsieur de 86 ans !



Au Cameroun, les plus forts s'en foutent de la vie des autres. Des civils sont abattus, dans un silence assourdissant. Il y a une barbarie sans nom, sous l'oeil coupable de la communauté internationale. On oublie que nous sommes tous des êtres humains. Comment peut-on laisser des gens mourir dans ces circonstances scandaleuses ???



Au temps de la Shoah, perpétré par le régime nazi et ses collaborateurs, des êtres humains se demandaient si dieu existe vraiment. Si oui, comment pouvait-il laisser des gens se faire massacrer de la sorte, se faire exterminer... Aujourd'hui, en 2018, noyer dans un tumultueux chagrin, je me joins aux familles des victimes, pour me poser la même question...



Le silence est coupable, au nom des droits humains, je refuse de me taire. La vie des gens, ce n'est pas un rien !!!



Michel Tagne Foko.

Militant des droits humains | Écrivain | Chroniqueur | Éditeur | Membre de la société des auteurs du Poitou-Charentes (FRANCE).