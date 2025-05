AFRIQUE

Cameroun : Le Port Autonome de Kribi inaugure sa phase II et entre dans une nouvelle ère

Alwihda Info | Par Peter Kum - 10 Mai 2025

Le 9 mai 2025 marque un jour historique pour le secteur maritime camerounais. Sous la présidence du Ministre des Transports, Ernest Massena NGALLÈ BIBÉHÈ, entouré de ses homologues des Finances et des Forêts et de la Faune, ainsi que d’un large éventail d’autorités administratives, diplomatiques et économiques, le Port Autonome de Kribi a officiellement lancé l’exploitation de sa Phase II.