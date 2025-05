Cameroun : Le Port de Kribi accueille triomphalement le plus grand cargo mondial, ouvrant de nouvelles perspectives pour la sous-région

Cette prouesse technique consacre la montée en puissance du Port de Kribi, qui est désormais en capacité d’accueillir les géants des mers sur ses nouvelles infrastructures modernes et performantes. Cette avancée technique et stratégique majeure représente une opportunité significative non seulement pour le Cameroun, mais également pour la sous-région. En effet, elle offre à la République centrafricaine et au Tchad la perspective d’accroître considérablement le volume de leurs importations tout en bénéficiant de délais de livraison réduits grâce à la capacité accrue du port de Kribi. Cet événement restera gravé dans l’histoire portuaire du Cameroun comme un jalon important de son développement économique et de son rôle croissant dans le commerce régional.