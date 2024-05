Cameroun : Le consulat turc ouvrira bientôt à Garoua

C’est une excellente nouvelle pour la ville de Garoua ! L’ouverture d’un consulat général de la République Turque dans cette région est un signe fort de coopération bilatérale. La couverture de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord par ce consulat permettra de renforcer les relations entre la Turquie et le Cameroun.



Le chef de la diplomatie turque au Cameroun était à Garoua présenter au Maire de la ville de Garoua le nouveau Consul désigné par la République Turque. « Le nouveau Consul n'attend que la lettre d'accréditation pour définitivement s'installer dans la capitale régionale du Nord », a souligné la mairie de Garoua.



Les opportunités dans le domaine de l’énergie et le réaménagement du parc boisé sont des sujets importants qui pourraient bénéficier à la ville et à ses habitants. Espérons que cette coopération apportera des avantages mutuels et renforcera les liens entre les deux pays.