Cameroun : Le festival international du manioc bat son plein à Douala

Le Manioc, un Levier de Croissance Économique

L'ONG Fadec (Femme Action et Développement au Cameroun), porteuse du projet, ambitionne de faire du manioc un véritable levier de croissance économique. La promotrice de l'événement, Yvette Doumé, a souligné l'importance de cette édition : "C'est l'occasion de former sur les nouvelles techniques agricoles, de mettre l'accent sur la mécanisation et l'intelligence artificielle."





Ce rendez-vous met également un accent particulier sur l'entrepreneuriat. Le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural ( MINADER), Gabriel MBAIROBE, a déclaré à ce sujet : "Vous savez que l'insertion des jeunes est une préoccupation du Président Paul BIYA qui estime que les jeunes doivent être des entrepreneurs dont le Cameroun a besoin." La forte implication de la diaspora, venue soutenir les acteurs locaux, est également notable.





Selon les statistiques du MINADER, la production de manioc au Cameroun en 2024 était estimée à 19 millions de tonnes par an, tandis que la demande domestique est évaluée à 50 millions de tonnes par an, soit un déficit de 31 millions de tonnes. Le festival vise donc à combler une partie de ce déficit et à stimuler l'économie locale.