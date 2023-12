Cameroun : Le gouvernement annonce une pénurie de carburant

Selon un communiqué du ministre de l’Eau et de l’énergie, Gaston Eloundou Essomba, « une perturbation est observée depuis quelques jours dans l’approvisionnement en carburant du type Super des principales villes du pays notamment Douala, Yaoundé et Bafoussam ».



Selon le ministre, « cette perturbation a pour principale cause le retard dans l’arrivée de trois navires transportant lesdits produit, dû aux conditions météo-océanologiques défavorables qui ont interrompu les chargements » des bateaux « pendant quatre jours au port hub de Lomé » au Togo.



Des dispositions ont été pris par la société camerounaise des dépôts pétroliers qui ont effectué des chargements des camions dans la nuit de dimanche 10 au lundi 11 décembre 2023. « Un retour à la normale est prévu dès mardi 12 décembre », a rassuré ce lundi 11 décembre, le ministre Gaston Eloundou Essomba.