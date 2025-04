Cameroun : Les États-Unis soutiennent la gendarmerie nationale dans la lutte contre les laboratoires clandestins

Ce don fait suite à une formation spécialisée qui s'est déroulée en novembre 2024. Cette formation avait pour objectif de doter les gendarmes camerounais des compétences essentielles pour identifier et répondre efficacement aux menaces potentielles liées aux armes de destruction massive.





Lors de la cérémonie de remise, Joseph Love, responsable de la sécurité diplomatique à l'ambassade des États-Unis, a souligné l'importance de cette collaboration. « Ce don reflète le partenariat solide et croissant entre les États-Unis et le Cameroun dans la lutte contre les activités criminelles et la promotion de la sécurité publique », a-t-il déclaré.