Cameroun:Les équipements et matériels de Vodafone ne sont pas à Vendre!

Il est porté à l’attention du public national et international qu’un certain Cabinet d’Avocats Camerounais serait en train de proposer à des acquéreurs nationaux et internationaux la vente des équipements et matériels appartenant à la société Northwave, autrement appelée Afrimax,opérant sous le nom commercial de Vodafone, et dont les activités ont cessé au Cameroun depuis novembre 2017.

Nous tenons à les informer que toutes les transactions portant sur ces biens,saisis et placés sous-main de justice, sont nulles et de nul effet,et que les éventuels acquéreurs s’exposent à des poursuites judiciaires.