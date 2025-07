Cameroun : Les pluies intenses accentuent les risques d'inondations et de noyades dans la zone du radier de Palar à Maroua

Des incidents tragiques appellent à la vigilance

Appel à la responsabilité individuelle et collective

, même en véhicule. Sensibiliser les enfants et informer la communauté des dangers liés aux crues.

Un enfant a récemment perdu la vie après avoir tenté de se baigner dans un Mayo (cours d'eau temporaire) en compagnie de deux camarades. Par ailleurs, le 29 juin dernier, un chauffeur a forcé le passage sur le radier de Palar, entièrement submergé par les eaux suite à une forte pluie dans la ville de Maroua. Son camion a été englouti et a chaviré dans le cours d'eau.Le radier entre le quartier de Palar et Ouro-Tchédé à Maroua est devenu un véritable "chemin de croix" pour les étudiants et les usagers de cette piste. Heureusement, l'année scolaire est presque terminée, réduisant le nombre de passages quotidiens.Face à ces dangers, les autorités appellent à la plus grande prudence et à la responsabilité de chacun :La vigilance est de mise pour prévenir de nouveaux drames durant cette période de fortes précipitations.