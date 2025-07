Mali : Bamako accueillera le deuxième sommet des chefs d'État de l'AES en décembre 2025

Cet événement majeur réunira le Président de la Transition malienne, Assimi Goïta, le Président du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et le Président du Niger, le Général Abdourahamane Tiani.



Contexte de redéfinition des relations régionales

Cette rencontre intervient dans un contexte de redéfinition profonde des relations entre les pays sahéliens et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La décision d'organiser ce sommet à Bamako a été prise en concertation avec les leaders burkinabè et nigérien.







Pour rappel, le premier sommet des chefs d’État de l’AES s’était tenu en juillet 2024 à Niamey, six mois après l’annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Ce retrait est devenu effectif en janvier 2025. C'est lors de ce sommet inaugural que l’Alliance des États du Sahel, initialement créée en septembre 2023, a été transformée en Confédération.





Malgré les tentatives de médiation menées par les présidents du Sénégal et du Ghana, les pays de l’AES ont maintenu leur décision de se retirer de la CEDEAO. Des discussions ont depuis été engagées entre les deux parties pour définir un nouveau cadre de coopération. La CEDEAO a récemment réitéré son engagement à maintenir un dialogue constructif avec les trois pays de l’AES.