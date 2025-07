L'opération "Search and Rescue" a permis de secourir une embarcation de la société PALMOIL, partie d'Ekondo Titi et à destination de Limbe, qui transportait 450 fûts d'huile de palme et 10 personnes.





Après une prise en charge médicale et l'identification des naufragés, ces derniers ont été remis à leur société.