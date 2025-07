RCA : Le 14 juillet célébré par anticipation à Bangui, symbole d'une coopération franco-centrafricaine renforcée

De nombreuses personnalités politiques, diplomatiques, militaires, culturelles, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des ressortissants français vivant en RCA, figuraient parmi les invités. La cérémonie a débuté par un mot de bienvenue de la Consule honoraire, Marraine de l’événement, suivi de l'exécution des hymnes nationaux des deux pays.





L’Ambassadeur de France en Centrafrique, Son Excellence Monsieur Bruno Foucher, a introduit son discours en langue sango, un geste qui a souligné son attachement et son respect à la culture centrafricaine. Le diplomate français a ensuite salué la nouvelle dynamique impulsée par les Présidents Emmanuel Macron et Faustin Archange Touadéra dans les relations franco-centrafricaines. Il a qualifié cette coopération de "vaste chantier" et de "prometteuse", grâce à l’engagement constant des deux parties.





Monsieur Bruno Foucher a mis en exergue les nombreux axes de cette coopération renforcée : la relance de l’aide budgétaire, l’appui technique, les bourses d’études, le renforcement des capacités sécuritaires (police, gendarmerie, forces armées), ainsi que les initiatives portées par l’AFD et Expertise France. Il a également évoqué la récente mission de l’AFD en juin, venue étudier les modalités de renouvellement du portefeuille de projets.





L’Ambassadeur a par ailleurs salué l’initiative du Président Touadéra ayant conduit aux accords de N'Djamena en avril dernier, dont la cérémonie solennelle du 10 juillet à Bangui a marqué une étape décisive vers un retour durable à la paix.



La RCA réaffirme son engagement et appelle au soutien international

Prenant la parole au nom du Gouvernement centrafricain, le Ministre Ernest Mada, assurant l’intérim de son Collègue des Affaires Étrangères, a transmis les félicitations du Président de la République, du Premier Ministre et de l’ensemble du peuple centrafricain au peuple ami de France.





Il a souligné que cette célébration intervient dans un contexte de rapprochement stratégique entre les deux pays, appuyé par la feuille de route signée en avril 2024 entre les Présidents français et centrafricain. Cette feuille de route donne un nouvel élan aux échanges dans des domaines clés tels que le développement, l’éducation, la sécurité et l’économie.





Le Ministre Mada a également rappelé l’engagement du gouvernement à créer un environnement attractif pour les investisseurs, grâce à la nouvelle Charte d’investissement, le Code des PME et plusieurs réformes structurelles en cours. Il a appelé à une forte implication de la France à la Table Ronde des partenaires au développement, prévue les 14 et 15 septembre prochains à Casablanca, co-organisée avec le Royaume du Maroc.





Sur le plan sécuritaire, le Ministre a réitéré que la paix demeure la priorité du gouvernement. Il a salué l’intégration des groupes armés UPC et 3R dans le processus de paix, sous l’égide du Président tchadien, et a exprimé la reconnaissance du pays envers tous ses partenaires, notamment la Russie, le Rwanda, la MINUSCA et les Nations Unies.





La cérémonie s’est achevée dans une ambiance chaleureuse et festive avec un toast de circonstance, suivi d’une prestation culturelle du groupe folklorique Aka de la Lobaye, représentant la richesse des traditions centrafricaines.