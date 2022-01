Cameroun : Lissa Wakit Ma Tamma se mobilise pour la transition au Tchad

En prélude du dialogue national inclusif devant se tenir le 15 février prochain, la plateforme de la société civile "Lissa Wakit Ma Tamma" a organisé le 15 janvier une manifestation à Yaoundé, au Cameroun, pour soutenir le Conseil militaire de transition et son président.



Le coordonnateur de l'association de la société civile "Lissa Wakit Ma Tamma", section du Cameroun, Hassan Mouctar Kalibou, a exprimé sa reconnaissance aux membres , sympathisants et participants qui ont consacré de leur temps. Il a témoigné du soutien sans faille de la plateforme au CMT qui a su "rétablir la stabilité et la paix dans le cœur des tchadiens".



Hassan Mouctar Kalibou a exhorté le PCMT à continuer dans cet élan de solidarité à l'égard de sa population.