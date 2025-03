Cameroun - Lutte contre le trafic d'êtres humains : la gendarmerie nationale libère treize jeunes malgaches à Yaoundé

Les investigations ont conduit les gendarmes au quartier Nkomo I, où une perquisition d'une maison suspecte a abouti à la libération de treize jeunes de nationalités malgache et congolaise. Deux ravisseurs présumés ont été arrêtés.

Prise en Charge des Victimes

Sur ordre du commandement de la gendarmerie nationale, les victimes ont été transférées au centre hospitalier militaire pour des examens médicaux. Les suspects, quant à eux, ont été placés en garde à vue au PCOPS.

Développements de l’Enquête

L'enquête a également conduit à l'arrestation d'un troisième suspect et à la libération de deux autres victimes, retrouvées dans un hôtel à Awae. Le Lieutenant-colonel NANA II a expliqué que ces jeunes avaient été appâtés via les réseaux sociaux par des individus peu scrupuleux, leur promettant des emplois rémunérateurs à Yaoundé. Les Congolais sont arrivés par la route, tandis que les Malgaches ont voyagé par avion.

Poursuite des Enquêtes

L'enquête se poursuit pour déterminer le mode opératoire du réseau criminel et pour interpeller tous les individus impliqués. Les autorités sont également en quête de solutions pour prévenir l'arrivée de futures victimes.

Importance de la Vigilance

Cette opération met en évidence la nécessité d'une vigilance accrue face aux promesses d'emplois en ligne et démontre la détermination des forces de l'ordre à lutter contre le trafic d'êtres humains. Les autorités appellent à une sensibilisation sur les dangers associés aux offres d'emplois suspectes, afin de protéger les potentiels candidats des abus et des exploitations.