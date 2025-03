Cameroun : Opération "Eaux Claires" pour protéger les cours d'eau de la région de l'Est

L'opération "Eaux Claires" est mise en œuvre en application d'une décision du Ministre des Mines datant du 28 août 2019. Il convient de rendre hommage à feu le Ministre Gabriel Dodo Ndocke pour son engagement en faveur de la protection de l'environnement.





Depuis plusieurs années, les organisations de la société civile ont alerté les autorités sur les conséquences désastreuses de l'orpaillage illégal sur les cours d'eau de la région. L'appât du gain, au détriment de tous, a ravagé le réseau hydraulique de la région, mettant en danger la santé des populations et détruisant la faune et la flore aquatiques.





Les agents chimiques utilisés dans l'extraction de l'or polluent gravement la rivière Sanaga. À Bertoua, les ménagères préfèrent acheter du poisson provenant de Mbakaou, car celui de Lom Pangar est considéré comme toxique. Des cas d'intoxication ont été signalés. Les pêcheurs de la Haute Sanaga ont également déposé des plaintes.





L'orpaillage illégal détruit les rivages et empêche le bétail de s'abreuver. Les animaux se retrouvent piégés dans les excavations et, même lorsqu'ils parviennent à s'abreuver, ils s'intoxiquent et contaminent les consommateurs.





L'opération "Eaux Claires" vise à mettre fin à ces pratiques illégales et à protéger les ressources en eau de la région. Le gouvernement a également mis en place des mesures pour soutenir les populations affectées par la pollution des cours d'eau.