Cameroun : Plus de 100 moto taximen reçoivent gratuitement leurs actes de naissance

M. Célestin Yandal, maire de la commune de Touboro dans la région du Nord, a le 10 octobre 2023, remis gratuitement 125 actes de naissance aux moto taximen de Touboro, et par la même occasion demandé à 200 autres jeunes faisant dans ce secteur de passer déposer leurs dossiers pour la deuxième vague.



Le dossier qui doit faire l'objet d'un jugement supplétif au prix de 5000 FCFA est pris en charge par le maire. Dans son agenda, l'élu local après avoir atteint le quota de 400 actes de naissance délivré à ces jeunes, il va les orienter pour l'obtention des Carte nationales d’identité et les permis de conduire.



C’est un geste très louable du maire de Touboro en ce moment où l’on s’achemine vers la fin d’année qui est souvent caractérisée par des contrôles mixtes des forces de sécurité et de défense. La ville de Touboro qui partage des frontières avec la Centrafrique et le Tchad a une activité sécuritaire très intense. Les populations sont régulièrement interpellées pour être identifiées, malheureusement beaucoup de personne ne possède pas de carte d’identité faute de l’acte de naissance.



C'est un document nécessaire pour l’établissement de tous les autres documents de citoyenneté, tels que la carte nationale d'identité ou la carte électorale, et un élément clé du droit de l’homme à une nationalité.



Un acte de naissance, ou une carte d'identité, est nécessaire pour pouvoir inscrire les enfants à l'école, se déplacer librement dans le pays, voter, engager des procédures juridiques, postuler à un emploi et exercer de nombreuses autres activités essentielles de la vie – c'est la clé de la jouissance de nombreux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.