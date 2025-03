Cameroun : Présidentielle 2025, Joshua Osih investi candidat du SDF

Le président national du Social Democratic Front (SDF), a été élu le 1er mars 2025 par acclamations, comme candidat de son parti.



C’était au cours d'une convention extraordinaire, tenue au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, en présence de plusieurs leaders de partis politiques, à l'instar de Cabral Libi'i, candidat du PCRN ou encore le bâtonnier Akere Muna du parti Univers, pour ne citer que ceux-là.



En effet, le candidat du SDF a présenté son programme politique 2025-2026 qui vise les transformations institutionnelles et socio-économiques du Cameroun. Cette feuille de route est articulée autour du slogan : « Notre mission : sauver le Cameroun ».



Déjà quatrième à l'élection présidentielle de 2018 avec 3,35%, le natif du Sud-Ouest, député à l’Assemblée nationale, a désormais un défi, celui de conquérir le Palais de l’Unité d’Etoudi. Après sa désignation comme candidat au prochain scrutin présidentiel, Joshua Osih a exprimé sa gratitude aux délégués qui l’ont porté en triomphe.



« Merci beaucoup. Je suis prêt à diriger. Je me tiens devant vous aujourd’hui avec humilité, détermination et une foi inébranlable en l’avenir de notre grand pays », a-t-il déclaré.



Les grandes lignes de ce programme politique se présentent ainsi qu’il suit : 100 jours pour mettre fin à la violence dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ; 01 an pour restaurer la dignité des populations du Grand Nord ; 01 mandat pour la transformation socio-économique du Cameroun ; 03 ans pour mettre en place un référendum constitutionnel ; instauration de la gratuité de la carte nationale d’identité ; suppression de l’examen probatoire.