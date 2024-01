Cameroun : Quatre personnes tuées dans une nouvelle attaque de Boko Haram à l’Extrême-Nord

« Les combattants de ont lancé un assaut dans la nuit de samedi à dimanche 21 janvier 2024 dans la localité de LdubamBah situé dans le canton Tourou, département du Mayo Tsanaga », nous a rapporté un responsable de la préfecture du Mayo Tsanaga.



« Au moins quatre personnes ont trouvé la mort dans cette attaque », a ajouté notre source.



Ces derniers mois, des centaines de familles vivant dans les villages situés non loin de la frontière avec le Nigeria ont dû fuir leurs maisons en raison de la recrudescence des violences imputées à Boko Haram. Hidoua, Gochi, Mandaka, Tourou, Kolofata… La liste des localités attaquées depuis 2015 à l’Extreme-Nord du Cameroun ne cesse de s’allonger. Chaque fois ou presque, des incendies, des pillages, des kidnappings et des assassinats ont été signalés.

La situation demeure préoccupante et nécessite une action urgente pour protéger les populations locales contre ces actes barbares.



Le groupe armé Boko Haram, dont le nom signifie approximativement « L’éducation occidentale est interdite », est basé dans le nord-est du Nigéria et a essaimé dans plusieurs pays voisins, dont le Tchad, le Niger et le nord du Cameroun. Depuis 2014, ce groupe a fait des ravages dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, commettant des attaques qui sont souvent menées sans discernement ou qui visent délibérément les civils.



Ces attaques ont consisté en des attentats-suicide à la bombe dans des lieux publics où des foules se rassemblent, tels que marchés, mosquées, églises, écoles, camps pour personnes déplacées et gares routières; des enlèvements, notamment de femmes et de filles; et des pillages et destructions systématiques de biens civils.