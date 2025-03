Cameroun-RCA : Renforcement de la sécurité transfrontalière, la 4ème rencontre de Berbérati

La ville de Berbérati, en République centrafricaine, a été le théâtre d'une rencontre stratégique du 11 au 12 mars 2025. Des experts et des responsables politiques du Cameroun et de la République centrafricaine (RCA) se sont réunis pour la 4ème édition des discussions sur la sécurité transfrontalière. L'objectif : renforcer la coopération et assurer la paix dans une région soumise à de nombreux défis.