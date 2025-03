Cameroun-RDC : Une mission conjointe pour faciliter la reconnaissance des diplômes universitaires

Le Cameroun et la République Démocratique du Congo (RDC) intensifient leur collaboration dans le domaine de l'enseignement supérieur. Une mission bipartite s'est récemment déroulée à Kinshasa, visant à établir une plateforme pour la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires.





Une initiative ministérielle





Cette mission, initiée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP) du Cameroun, fait suite à un accord présidentiel et s'inscrit dans une volonté de renforcer la coopération académique entre les deux pays. La délégation camerounaise, conduite par le Pr FONGOD née Augustina GENLA NWANA, Directrice de la Coordination des Activités Académiques, comprenait également Monsieur MEYO Francis Armede, cadre à la Cellule de la Coopération Universitaire.





Résoudre les problèmes des étudiants camerounais en RDC





L'un des objectifs prioritaires de cette mission était d'examiner les préoccupations des étudiants camerounais inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur de la RDC. Les discussions ont porté sur plusieurs aspects clés :



Assurer un traitement équitable des étudiants camerounais et congolais en matière de frais de scolarité. Les modalités d'enregistrement et d'obtention de titres de séjour: Simplifier les démarches administratives pour les étudiants.



Une analyse comparative des systèmes universitaires





La mission a également permis de comparer les systèmes universitaires des deux pays, en mettant l'accent sur les conditions d'admission, les mécanismes de gestion des flux estudiantins et les spécificités des formations.





Des échanges constructifs et des visites de terrain





La délégation camerounaise a eu des échanges approfondis avec les étudiants, les responsables du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la RDC et les dirigeants de plusieurs universités et écoles de formation. Ces rencontres, organisées en collaboration avec l'Ambassade du Cameroun à Kinshasa, ont permis de recueillir des informations précieuses et de mieux comprendre les réalités du terrain.





Vers un cadre juridique formel





Les conclusions de cette mission devraient aboutir à la mise en place d'une meilleure coordination entre le Cameroun et la RDC en matière de coopération universitaire. L'objectif ultime est d'élaborer un cadre juridique formel pour régir cette collaboration.