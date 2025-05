Cameroun : Samuel Eto'o apporte son soutien à la Camair-Co

Dans un message, l'ancien capitaine des Lions Indomptables a partagé son expérience de vol : "Ce matin, j’ai eu le plaisir de prendre un vol de l’Étoile du Cameroun pour apporter, à ma manière, mon soutien à notre Camair-Co, en compagnie d’un des papas le plus humble du Cameroun et un des opérateurs économiques le plus influent du pays. Nous avons voyagé simplement, en classe Éco, et ce fut un très beau moment."





Ce témoignage d'une figure emblématique du Cameroun vise à encourager l'utilisation de la compagnie nationale et à souligner une expérience de voyage positive.