Cameroun : Soutien aux Orphelins de l'Orphelinat Sare Djabbama à Garoua

Cette mission avait pour objectif principal de fournir un soutien concret aux enfants de l'orphelinat, et de leur remonter le moral par des échanges chaleureux. Les jeunes ont exprimé leur volonté de prouver à ces enfants que tout n'est pas perdu et qu'ils peuvent envisager un avenir positif, malgré les défis qu'ils rencontrent.





Sensibilisation et éducation





Lors de cette visite, les membres du conseil régional et les jeunes parlementaires ont également saisi l'opportunité de sensibiliser les enfants aux dangers liés à la consommation de stupéfiants. Cet aspect éducatif est crucial pour prévenir les comportements à risque chez les jeunes. En abordant ce sujet, les visiteurs ont encouragé les orphelins à faire des choix sains et à s'engager dans des activités positives.





Impact sur la communauté





Cette initiative est essentielle pour renforcer les liens entre la jeunesse et les communautés vulnérables. Elle montre que la solidarité et l'entraide peuvent faire une réelle différence dans la vie des enfants défavorisés. De tels gestes humanitaires contribuent non seulement à améliorer le quotidien des orphelins, mais également à les inspirer et les motiver à poursuivre leurs rêves.







La visite du conseil régional des jeunes du Nord et des jeunes parlementaires de la Bénoué à l'orphelinat Sare Djabbama est un exemple inspirant de solidarité entre les générations. En offrant du soutien et en sensibilisant les jeunes à des enjeux importants, cette action contribue à créer un environnement plus sûr et positif pour les orphelins de Garoua. Elle renforce également l'esprit communautaire et le sens de la responsabilité sociale.