Cameroun : Succès de la première journée scientifique de la médecine militaire à Douala

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Général de Brigade Aérienne EBA EBA Benoit, Commandant la Région Militaire N°2 et représentant du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, Monsieur BETI ASSOMO Joseph. La journée scientifique a mis l'accent sur le rôle crucial de la recherche, de l'échange de connaissances et du partage d'expériences pour adapter les pratiques médicales aux défis sanitaires actuels, notamment les pathologies de la tête et du cou, du thorax et des membres, les affections abdomino-pelviennes, les actions hospitalières et médico-sociales des services de santé militaire, ainsi que la communication libre entre les professionnels.





La thématique de cette première édition souligne une fois de plus le lien indissoluble entre l'Armée et la Nation, un concept cher au Chef de l’État, Chef des Armées. En mesurant l'impact direct des actions médico-chirurgicales quotidiennes sur les populations civiles, la médecine militaire réaffirme son rôle au service de la société.