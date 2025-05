SPORTS

Cameroun - Succès du Grand Prix International Équestre à Maroua : Une vitrine régionale de la tradition hippique

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Mai 2025

La ville de Maroua a vibré au rythme des sabots les 2 et 3 mai 2025 à l'occasion du Grand Prix International du Cameroun, une compétition équestre de prestige qui a attiré des cavaliers et des passionnés venus de six nations africaines : le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Togo. L'événement, organisé avec brio au stade Lamido Yaya Daïrou, a proposé un programme riche de huit courses, dont deux épreuves spéciales de 1200 mètres, baptisées "Amitié Yola-Woïla-Cameroun".