Cameroun : Trois civils tués dans une nouvelle attaque de Boko Haram

Trois civils camerounais ont été tués dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram contre un village dans le département du Mayo Sava à l’Extrême-Nord du Cameroun, proche du Nigeria, a rapporté un responsable de cette préfecture. «Nous avons un bilan provisoire de trois morts dont des vieillards », nous a informé cette source précisant que l’attaque a visé le camp de déplacés de Kerawa dans la zone de Kolofata.



« Les assaillants ont également emporté des denrées alimentaires et des effets vestimentaires appartenant aux villageois. Un membre de Boko Haram a été aussi neutralisé et plusieurs autres ont fui après avoir été blessé par des membres du comité de vigilance qui ont intervenu avec bravoure », a ajouté ce responsable de la préfecture du Mayo Sava.



Ces dernières semaines, les membres du groupe terroristes Boko Haram multiplient des attaques contre le Mayo Sava et le Mayo Tsanaga, deux départements qui partagent des frontières avec le Nord-est du Nigéria, fief de la secte terroriste.



La dernière attaque attribuée au groupe nigérian Boko Haram remonte à la semaine dernière. Au moins six personnes dont un gendarme ont trouvé la mort la semaine dernière dans des attaques de Boko Haram.



La région de l’Extrême Nord est le théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram, groupe basé dans le Nord-est du Nigeria voisin.