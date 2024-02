Cameroun : Un athlète kenyan trouve la mort après la course de l'ascension du Mont Cameroun

Charles Kipsang Kipkorir, âgé de 36 ans, était un coureur expérimenté et respecté dans le domaine de l'athlétisme. Originaire du Kenya, il avait déjà participé à plusieurs courses internationales et avait remporté plusieurs médailles d'or dans sa carrière.



Lors de la course de l'ascension du Mont Cameroun, Kipsang semblait être en bonne condition physique et se déplaçait à un rythme soutenu. Cependant, après la course, il a commencé à ressentir des malaises et des douleurs intenses. Malgré les efforts déployés par les secouristes présents sur place pour lui venir en aide rapidement, son état s'est rapidement détérioré.



Transporté d'urgence à l'hôpital régional de Buéa dans la région du Sud-Ouest camerounais, Charles Kipsang a rendu l'âme peu après son arrivée. Les médecins ont tenté désespérément de le réanimer mais leurs efforts ont malheureusement été vains.



Cet événement tragique a suscité une grande tristesse et une onde de choc parmi les participants ainsi que les spectateurs présents lors de cette compétition sportive très populaire au Cameroun. Des hommages ont été rendus à Charles Kipsang pour ses réalisations sportives exceptionnelles et sa passion pour l'athlétisme.



Les autorités locales ont immédiatement ouvert une enquête afin d'établir les causes exactes du décès soudain de Kipsang Charles pendant la course.