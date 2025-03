Cameroun - Université de Yaoundé II : Une nouvelle réussite pour un docteur Tchadien

Cette soutenance s'inscrit dans la dynamique de l'éducation supérieure au Tchad, où la vague des jeunes docteurs tchadiens continue de croître. L’étude de KALEGUE Adamou aborde des questions cruciales liées au droit des affaires dans la région OHADA, apportant ainsi une contribution significative à la compréhension et à l'application des sûretés mobilières. Nous adressons nos sincères félicitations à KALEGUE Adamou pour cette réussite remarquable et lui souhaitons un avenir prometteur dans le monde académique et professionnel.