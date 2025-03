AFRIQUE

Cameroun : Usurpation d'identité - de faux hauts fonctionnaires arrêtés

Alwihda Info | Par Peter Kum - 28 Mars 2025

Un réseau d'usurpation d'identité, impliquant de faux hauts fonctionnaires, a été démantelé au Cameroun. Les sept suspects, dont un gardien de prison et quatre détenus de la prison centrale de Kondengui, ainsi que deux agents d'identification de MTN et Orange Cameroun, ont été arrêtés et déférés au parquet ce vendredi 28 mars. Ils sont accusés d'usurpation de titres et de fonction, de coaction de faux en écritures publiques et authentiques, et d'escroquerie.