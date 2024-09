Cameroun : Yaoundé accueille la 58ème édition de la Journée internationale de l'alphabétisation

La capitale camerounaise a été choisie pour accueillir la célébration mondiale, du 09 au 10 septembre 2024, des manifestations marquant la 58ème édition de la Journée internationale de l’alphabétisation (JIA). A cette occasion, Mme Audrey Azoulay directrice générale de l’UNESCO est arrivée au Cameroun le 08 septembre 2024, vers 21 h 00, à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen.



En effet, en visite officielle au Cameroun pour la circonstance, elle a été accueillie par le Pr Laurent Serge Etoundi Ngoa, ministre de l'Education de base et président de la Commission nationale pour l’UNESCO, qui avait à ses côtés, André-Magnus Ekoumou, ambassadeur, délégué permanent de la République du Cameroun auprès de l'UNESCO, Paul Coustere, directeur régional du bureau de l'UNESCO à Yaoundé.



Cette année, la journée internationale de l'alphabétisation est placée sous le thème : « promouvoir l'éducation multilingue : l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ».



Cette célébration mondiale de la Journée internationale de l’alphabétisation comprendra une conférence mondiale, la cérémonie de remise des Prix internationaux de l'alphabétisation de l'UNESCO, et des événements parallèles, tels que la réunion annuelle de l'Alliance mondiale de l'alphabétisation dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie (GAL) et les réunions de la Recherche-action sur la mesure de l'alphabétisation et l'éducation alternative (RAMAED), et le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes (GNLC).



Par ailleurs, la JIA 2024 abordera des questions liées à l'alphabétisation dans des contextes multilingues afin de parvenir à une paix durable. Elle étudiera enfin des solutions tendant à l’amélioration des politiques, des systèmes d'apprentissage, la gouvernance, les programmes et les pratiques.



Ce sera également l'occasion de mettre en lumière l'agenda de l'alphabétisation au Cameroun et en Afrique, dans le contexte de l'Année de l'éducation de l'Union africaine et au-delà.