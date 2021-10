Cameroun : don de l'Arabie saoudite dans la lutte contre le Covid-19

Après la République d'Allemagne et l'Union Européenne le 19 octobre 2021, c'est au tour de l'Arabie saoudite de manifester sa solidarité envers le Cameroun. Il s'agit du deuxième geste du genre reçu ce 21 octobre 2021 par le ministre Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique, c'était dans la cour abritant ses services.



Au total, 25 000 blouses stérilisées, 125 000 non stérilisées, 2.302.000 masques chirurgicaux et 9 300 gants de protection. C'est l'important don remis par l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Cameroun, Abdalelah Alsheaiby. L'objectif de ce geste est de soutenir et d'accompagner les efforts du gouvernement camerounais, qui fait face depuis peu, à l'augmentation des cas de contaminations du variant Delta. Pour l'ambassadeur, cette initiative est basée sur le rôle et la responsabilité internationale de la République d'Arabie saoudite d'être solidaire envers ses frères et amis. Il est donc question à travers ce geste, d'aider le Cameroun tout comme le donateur, à réaliser de grands avancements dans le combats contre la pandémie à coronavirus.



Dans son propos de circonstance, le Dr Manaouda Malachie n'a pas manqué de saluer cette charité manifestée de l'Arabie saoudite, un geste qui contribue à soutenir les actions du gouvernement de barrer la voie à cette maladie et qui traduit la volonté du chef de l'État de protéger les Camerounais contre les affres du Covid-19. Il a poursuivi en rassurant l'ambassadeur de l'utilisation à bon escient de ce matériel de protection. Une photo de famille a permis d'immortaliser ce fort acte de solidarité, mais aussi la riche coopération entre le Royaume d'Arabie saoudite et le Cameroun.