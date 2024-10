Cameroun : l’Ong ANI-International poursuit son projet de construction de forages en zone rurale

La forte pluie qui s’est abattue le 24 octobre dernier dans la région du Centre, aura été un symbole de bénédiction divine, en faveur d’un projet social ambitieux, portant sur la fourniture en eau potable.



En effet, en partenariat avec la mairie de Monatélé, l’Ong ANI-International, à la suite d’autres actions menées sur le terrain, va offrir 7 forages à motricité humaine et 7 toilettes écologiques publiques pour la santé et le bien-être des populations. On ne le dira jamais assez, « l’eau, c’est la vie », comme l’a si bien rappelé le maire de Monatélé, Prosper Mbassi Bessala.



Et pour les collectivités territoriales décentralisées (CTD), surtout celles de l’arrière-pays, les défis sont énormes en ce qui concerne l’accès à l’eau potable. Cela étant, il s’est réjoui du nouveau cadre de concertation privilégié qui se consolide avec le projet en gestation, non sans adresser des remerciements appuyés à Romuald Dzomo Nkongo, un Camerounais installé en France, par ailleurs fondateur et délégué général de l’Ong ANI-International, et promoteur de la Foire du Manioc et de ses dérivés.



Réduire les maladies hydriques

L’objectif visé par cette activité sociale, est de réduire les maladies hydriques dans les familles et les écoles, ceci dans le cadre de la 3ème phase du Projet Eau et Assainissement, dont le coût total s’élève à 200 000 euros, soit environ 130 millions de FCFA. Dans cet appui de l’Ong ANI-International à la décentralisation, les communes restent les premiers interlocuteurs.



D’où la satisfaction exprimée par le préfet de la Lekié, Patrick Kamsu Simou au cours de son allocution de circonstance, en présence du maire de la commune d’Elig-Mfomo, Ayissi Stanislas, du délégué départemental de l’Eau et de l’Energie de la Lekié, du représentant du délégué départemental du ministère de la Décentralisation et du Développement local, du représentant du Syndicat des Communes de la Lekié (SYNCOLEK), du représentant du Grand Est Solidarité Pour le Développement (GESCOD), et des autorités traditionnelles.



Il a également salué la contribution de la diaspora camerounaise dans le développement local, tout en félicitant Romuald Dzomo Nkongo, délégué général de l’ONG ANI-International, pour son engagement citoyen.



Les besoins sociaux étant nombreux, l’Etat est dans l’incapacité de les satisfaire tous, ce qui justifie l’implication des partenariats, à l’exemple de celui bénéfique avec ANI, une Ong qui est sur le terrain de l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, depuis quelques années. La cérémonie s’est achevée par un atelier d’édification des personnes concernées dans la réalisation du projet, assorti des enseignements clairs et pratiques.



Engagement en faveur du développement local

Au registre de ses nombreuses réalisations, ANI (AGIS, NOTE et INNOVE), fondée en 2002 en France, a offert à la commune de Sa’a, également 7 forages et 7 toilettes, et poursuit son engagement en faveur du développement local, dans l'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires décentes pour la population rurale.



Cette structure réaffirme sans cesse son élan de solidarité, pour un développement participatif. « Comme nous nous inscrivons dans la politique nationale de développement SND 30, promue par le chef de l’Etat Paul Biya, nous nous approchons aussi des services de l’Etat », a déclaré Romuald Dzomo Nkongo.



A long terme, ANI-International se projette dans une dizaine d’années pour un service de l’eau et de l’assainissement permettant au département de la Lekié d’être en capacité de fournir une eau de qualité, pour le bien-être des populations.