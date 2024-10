Cameroun : lancement de la phase 2 de l’autoroute Yaoundé-Douala

Cette avancée constitue la matérialisation des retombées du récent séjour du chef de l’Etat, Paul Biya. En effet, l’autoroute Yaoundé-Douala figurait au cœur des projets mis en avant au cours des échanges entre les parties camerounaises et chinoises.



Relier les villes de Yaoundé et Douala, fluidifier les échanges au sein de la sous-région Afrique centrale par le biais des corridors Douala-N’Djamena, Douala-Bangui et Douala-Brazzaville, améliorer le transport et le transit sur les corridors sus-mentionnés et contribuer au développement des localités traversées par l’infrastructure, sont entre autres les objectifs à atteindre par l’exécution des travaux de conception et de réalisation de la phase 2 de l’autoroute Yaoundé-Douala.



Le ministre des Travaux publics a précisé que l’engagement de l’Etat du Cameroun avec l’entreprise CFHEC résulte de l’excellence des relations entre le Cameroun et la Chine, mais davantage de la qualité des travaux réalisés par cette entreprise entre Yaoundé et Bibodi.



Dans son allocution, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a rassuré les riverains sur les mesures à prendre en ce qui concerne les indemnisations liées au projet. Il a engagé les populations à faire preuve d’ouverture, au civisme et à ne pas bloquer les travaux pendant leur exécution.



Il importe à ce sujet de souligner que le rapport d’évaluation des biens impactés par le projet a été finalisé par les services du gouverneur de la région du Centre, à la suite des campagnes d’information et de sensibilisation des populations. S’agissant du coût, le montant estimé à près de 880 milliards de FCFA pour cette phase 2 a été évoqué.



Le Ministre des Travaux publics a précisé à cet effet que les travaux seront exécutés sur la base d’un marché à prix unitaires, où l’entreprise sera rémunérée sur la base de ses prestations réalisées. Les caractéristiques essentielles de l’infrastructure ont quant à elles été présentées au cours de l’exposé déroulé par l’entreprise CFHEC, par la voix du directeur du projet, M. Wen.



L’on retiendra donc que l’autoroute Yaoundé-Douala, Phase 2, va s’étendre sur une longueur totale de 141,1 km avec 34,5 km de bretelles de raccordement au réseau routier existant. Les travaux de cette phase 2 seront exécutés dans un délai de trente-six mois, si toutes les conditions sont réunies.