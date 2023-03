Cameroun : le REDCO sensibilise les consommateurs sur leurs droits

Comme d’autres pays à travers le monde, le Cameroun a célébré ce 15 mars, la Journée internationale des droits des consommateurs.



A l’initiative du Réseau des défenseurs des droits des consommateurs (REDCO), une semaine nationale des acteurs de la consommation (SENACO) a été organisée, en rapport avec le thème de la Journée, à savoir : « Autonomiser le consommateur grâce à des transitions énergétiques propres ».



En effet, la SENACO est un concept initié par le REDCO depuis quatre ans. Elle porte sur cinq jours d’activités de ses membres, sur la sensibilisation des consommateurs, avec en prime des principes directeurs, comme l’indique la coordinatrice nationale, Marie Hélène Ebieline, « la protection des consommateurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité, la promotion et la protection des intérêts, l’accès des consommateurs de l’information voulue pour faire un choix éclairé… ».



Cette année, deux villes ont été particulièrement choisies pour recevoir sur le terrain, des équipes de sensibilisation : Yaoundé et Kousseri. Ainsi donc, à Yaoundé, le Centre International de l’Artisanat a abrité le 14 mars, une causerie éducative, à travers des conférences-débats sur plusieurs thèmes.



La cérémonie d’ouverture de ce moment d’échanges a été présidée par Mme Jacqueline Koa, présidente du Conseil National de la Consommation (CONACO). C’était en présence de acteurs de la consommation, parmi lesquels les représentants des ministères sectoriels, le secteur privé (fournisseur des biens et services), et les consommateurs.



En s’appropriant du thème général de la Journée, il a été question de le contextualiser en faisant intervenir New Tech Electricité, une entreprise citoyenne qui s’arrime aux sources alternatives dans la fourniture en énergie électrique. Il s’agit essentiellement d’autonomiser le consommateur, grâce à des transitions énergétiques propres (l’énergie solaire par exemple).



Pour une thématique qualifiée de technique par la présidente de la CONACO, il est question de changer les comportements en matière « d’habitudes énergivores », en intégrant une autre manière de consommer l’énergie électrique, à travers des gestes pratiques, avec en toile de fond, les exigences de protection de l’environnement.



Au cours de la causerie éducative qui a débuté avec un exposé sur la protection du consommateur, présenté par Prince Mpondo, président de la CCC, d’autres échanges ont porté sur : les produits et les services bancaires, la valorisation des matières premières locales et l’importance et les missions des associations de défense des droits des consommateurs.



Il faut rappeler que dans un discours devant le Congrès américain, le 15 mars 1962, le président américain John. F. Kennedy avait énoncé les quatre droits fondamentaux du consommateur : droit à la sécurité, droit à l'information, droit de choisir et droit d'être entendu.



Et depuis 1983, l'association internationale des consommateurs « Consumer International » célèbre la Journée mondiale des droits des consommateurs le 15 mars.