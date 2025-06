Cameroun : le gouvernement encourage l’incorporation des farines locales dans la boulangerie

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Intégré d’Import-Substitution Agropastoral et Halieutique (PIISAH), le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a présidé le 25 juin 2025 une réunion de concertation avec les acteurs de la filière meunière et boulangerie, pour examiner les modalités d’incorporation des farines locales dans leurs produits.



Cette rencontre a rassemblé les responsables des services centraux du département ministériel, le représentant de l’Agence des Normes et de la Qualité, le secrétaire général et les membres du Groupement des industries meunières, le président de la Plateforme des promoteurs des farines locales au Cameroun (PROFALCAM), le représentant de la Société Cassvital, ainsi que les représentants des boulangers.



Les producteurs locaux de farine de manioc n’étaient pas en reste, avec notamment la présence d’Angeline Akoa, présidente du Conseil d’Administration de Socooproman Coop-Ca, et de Bertin Tchoffo, promoteur de la Société Pafic Sarl. L’initiative gouvernementale a suscité un engouement remarquable de la part des acteurs privés. Le secrétaire général et les membres du Groupement des industries meunières ont affiché la détermination de leur organisation à s’inscrire pleinement dans cette politique d’import-substitution.



«Notre organisation entend participer activement à cette dynamique gouvernementale en adhérant à l’incorporation de la farine locale, notamment celle du manioc, à la farine de blé dans la fabrication du pain et des pâtisseries », a déclaré le SG du Groupement des industries meunières. Du côté des boulangers, l’accueil est tout aussi favorable.



Le Syndicat patronal des boulangers du Cameroun s’est montré enthousiaste face à ce projet de mélange de la farine de manioc avec celle de blé, évoquant les multiples avantages économiques que présente cette approche pour l’économie nationale. L’état des lieux du marché révèle un potentiel de production local non négligeable.



Bertin Tchoffo a fait savoir que sa structure dispose actuellement de plus de 200 tonnes de farine de manioc en stock. En tenant compte des quantités disponibles chez les autres producteurs, le volume total de farine de manioc stockée s’élève à environ 400 tonnes, une capacité de production locale suffisamment substantielle.



Au terme des échanges, les participants ont unanimement convenu d’un taux d’incorporation de la farine de manioc à la farine de blé qui pourrait osciller entre 4 et 5% dans un premier temps, permettant ainsi une transition progressive et maîtrisée. Prenant la parole, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana a salué l’adhésion de tous les acteurs de la filière, rappelant que cette initiative s’inscrit en droite ligne des très hautes directives du chef de l’État, concernant la promotion et la valorisation de la consommation des produits locaux.



Cette politique volontariste du gouvernement bénéficie d’un soutien fiscal conséquent. En effet, la loi des Finances 2025 supprime la TVA sur la farine locale, créant ainsi un environnement fiscal incitatif pour développer cette filière stratégique. La réunion s’est achevée dans une atmosphère de satisfaction générale, ce qui montre parfaitement l’esprit de partenariat public-privé prôné par les autorités dans la gestion des questions économiques et sociales.



En marge de cette rencontre stratégique, le ministre du Commerce a reçu Raphaël Djine, opérateur économique camerounais établi aux États-Unis. Ce dernier a exprimé sa volonté de contribuer au développement du pays en accompagnant les entreprises locales créatrices de richesse. Il s’est également proposé d’encadrer, de former et de faciliter l’obtention de financements pour les entrepreneurs porteurs de projets.