Cameroun : La Commune de Figuil renforce le plateau technique de ses centres de santé





La cérémonie de réception s'est déroulée en présence de M. Yaouba Baïma, représentant du maire, et du chef du district de santé de Figuil. Le matériel comprend notamment des potences médicales, des plateaux de soins, des lits hospitaliers, des tables d’accouchement et des tensiomètres.





Selon M. Minan Emmanuel, chef du Centre de Santé Intégré de Djabbé-Figuil, ces équipements représentent une avancée majeure pour les soins de qualité, dont l'impact se fera sentir tant sur le personnel que sur les patients.





La commune de Figuil a affirmé son intention de faire de la santé une priorité et s'est engagée à inscrire les doléances des responsables sanitaires dans ses projets futurs.