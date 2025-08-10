Alwihda Info
Cameroun : La Commune de Figuil renforce le plateau technique de ses centres de santé


Alwihda Info | Par - 11 Août 2025


La commune de Figuil a réceptionné le 8 août 2025 un important lot de matériel médical. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du Budget d’Investissement Public du ministère de la Santé Publique (BIP MINSANTE 2025), vise à améliorer la qualité des soins et les conditions sanitaires des populations. Les équipements sont destinés aux centres de santé de Douva, Djabbé-Figuil et au Centre Médical d’Arrondissement (CMA) de Lam.


  La cérémonie de réception s'est déroulée en présence de M. Yaouba Baïma, représentant du maire, et du chef du district de santé de Figuil. Le matériel comprend notamment des potences médicales, des plateaux de soins, des lits hospitaliers, des tables d’accouchement et des tensiomètres.

 
Selon M. Minan Emmanuel, chef du Centre de Santé Intégré de Djabbé-Figuil, ces équipements représentent une avancée majeure pour les soins de qualité, dont l'impact se fera sentir tant sur le personnel que sur les patients.

 
La commune de Figuil a affirmé son intention de faire de la santé une priorité et s'est engagée à inscrire les doléances des responsables sanitaires dans ses projets futurs.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


