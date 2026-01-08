Cameroun - Mystère à Minim-Martap : 43 corbeaux et un âne retrouvés morts sur le site minier

L'événement, qualifié d'inédit, s'est produit au cœur du projet minier de Minim-Martap, précisément sur le plateau Danielle. Le bilan est frappant : 43 corbeaux et un âne gisant au sol, sans cause de décès apparente au premier regard.









Une descente immédiate des autorités



Face à l'étrangeté de la situation, le sous-préfet de l'arrondissement de Martap, Doukina Kedemou, s'est rendu personnellement sur les lieux. Accompagné des autorités administratives et des services techniques, il a pu constater l'ampleur du sinistre.







La présence de ces cadavres d'animaux sur un site industriel soulève plusieurs hypothèses qui restent à confirmer :



