Cameroun - Mystère à Minim-Martap : 43 corbeaux et un âne retrouvés morts sur le site minier

L'événement, qualifié d'inédit, s'est produit au cœur du projet minier de Minim-Martap, précisément sur le plateau Danielle. Le bilan est frappant : 43 corbeaux et un âne gisant au sol, sans cause de décès apparente au premier regard.
Une descente immédiate des autorités
Face à l'étrangeté de la situation, le sous-préfet de l'arrondissement de Martap, Doukina Kedemou, s'est rendu personnellement sur les lieux. Accompagné des autorités administratives et des services techniques, il a pu constater l'ampleur du sinistre.
La présence de ces cadavres d'animaux sur un site industriel soulève plusieurs hypothèses qui restent à confirmer :
-
Risque environnemental : Une éventuelle pollution chimique ou une émanation gazeuse liée aux activités d'exploration.
-
Intoxication alimentaire : Une source d'eau ou des aliments contaminés dans la zone.
-
Phénomène naturel ou épidémique : Une maladie aviaire foudroyante ayant également touché le bétail.
Enquête en cours
Afin d'élucider les causes réelles de cette hécatombe, une enquête a été officiellement ouverte. Des prélèvements pourraient être effectués pour des analyses en laboratoire afin de déterminer s'il s'agit d'un incident lié à l'activité minière ou d'un acte de malveillance.
En attendant les conclusions des experts, les autorités appellent la population à la prudence et demandent d'éviter tout contact avec les dépouilles animales retrouvées dans la zone.