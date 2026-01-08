Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Mystère à Minim-Martap : 43 corbeaux et un âne retrouvés morts sur le site minier


Alwihda Info | Par - 9 Janvier 2026


Une découverte macabre perturbe la quiétude du plateau Danielle. Entre la nuit du 6 et le matin du 7 janvier 2026, des dizaines d'oiseaux et un équidé ont été retrouvés sans vie sur le site d'exploitation de la bauxite, suscitant une vive inquiétude chez les populations et les autorités locales.


Info et Images : Cameroon Tribune



 

L'événement, qualifié d'inédit, s'est produit au cœur du projet minier de Minim-Martap, précisément sur le plateau Danielle. Le bilan est frappant : 43 corbeaux et un âne gisant au sol, sans cause de décès apparente au premier regard.




Une descente immédiate des autorités


Face à l'étrangeté de la situation, le sous-préfet de l'arrondissement de Martap, Doukina Kedemou, s'est rendu personnellement sur les lieux. Accompagné des autorités administratives et des services techniques, il a pu constater l'ampleur du sinistre.

 

La présence de ces cadavres d'animaux sur un site industriel soulève plusieurs hypothèses qui restent à confirmer :
 

  • Risque environnemental : Une éventuelle pollution chimique ou une émanation gazeuse liée aux activités d'exploration.
     

  • Intoxication alimentaire : Une source d'eau ou des aliments contaminés dans la zone.

     

  • Phénomène naturel ou épidémique : Une maladie aviaire foudroyante ayant également touché le bétail.

 

Cameroun - Mystère à Minim-Martap : 43 corbeaux et un âne retrouvés morts sur le site minier



 

Enquête en cours

 

Afin d'élucider les causes réelles de cette hécatombe, une enquête a été officiellement ouverte. Des prélèvements pourraient être effectués pour des analyses en laboratoire afin de déterminer s'il s'agit d'un incident lié à l'activité minière ou d'un acte de malveillance.

 

En attendant les conclusions des experts, les autorités appellent la population à la prudence et demandent d'éviter tout contact avec les dépouilles animales retrouvées dans la zone.



 

Peter Kum
